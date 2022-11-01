Вивудили під водою Кубок світу: унікальна перемога України

Турнір пройшов у Познані (Польща)

Українські плавці не лише гарно співають, а й виграють медалі. У вівторок, 1 листопада, збірна України виграла фінал Кубка світу з плавання у ластах у Польщі.

Про це повідомляє Федерація підводного спорту та підводної діяльності України у Facebook. На рахунку наших спортсменів 11 золотих медалей.

Українські спортсмени вибороли:

11 золотих медалей,

9 срібних медалей,

9 бронзових медалей.

"Кубок Світу наш! Фінал Кубка світу з плавання в ластах завершився перемогою національної збірної команди України в загальному заліку! Дякуємо за підготовку спортсменів заслуженим тренерам України Шляховській Аллі, Годованій Марині, Дєловій Ірині, заслуженому майстру спорту, тренеру Семенченко Юлії", — йдеться у повідомленні Федерації.

Збірна України з підводного плавання

Раніше повідомлялося, що у росії відібрали "золото" чемпіонату світу з плавання через допінг у Артема Лобузова.

Нагадаємо, у боях під Херсоном загинув Дмитро Захарчук – чемпіон Європи, призер чемпіонату світу з плавання в ластах та Майстер спорту міжнародного класу. Крім того, у бою за батьківщину перестало битися серце плавця з Миколаєва Володимира Ульяницького.