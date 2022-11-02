"Динамо" - "Фенербахче": киевляне не смогут хлопнуть дверьми в Европе, прогноз букмекеров

Специалисты назвали безоговорочного фаворита поединка

"Бело-синие" после неудачи в последнем матче Лиги Европы с АЕКом из Ларнаки (3:3) проведут игру с "Фенербахче" в качестве аутсайдеров.

Об этом сообщает Пари-Матч. Букмекеры считают, что у турецкого коллектива намного больше шансов на успех в матче 6-го тура группового раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23 с "Динамо".

По мнению специалистов, триумф "Динамо" оценивается коэффициентом 3,95 (вероятность 25% при марже букмекеров 4%). В то же время успех "Фенербахче" и ничья более вероятны — коэффициенты 1,90 (53%) и 3,85 (26%) соответственно. Добавим, аналитики считают, что встреча, вероятнее всего, завершится ничьей со счетом 1:1 (коэффициент 7,40).

Прогноз букмекеров на матч Лиги Европы "Динамо" — "Фенербахче"

Пари-Матч: (победа "Динамо" 3,95 — ничья 3,85 — победа "Фенербахче" 1,90)

Напомним, по итогам 5 туров киевляне потеряли шансы на выход из группы. В то же время стамбульцы претендуют на первое место в квартете, которое дает право сыграть в 1/8 финала ЛЕ. Если "Фенербахче" окажется вторым, то попадет в стыковой раунд Лиги Европы (по сути 1/16 финала).

Ранее сообщалось, что "Динамо" победило "Кривбасс" в чемпионате Украины (3:1).

Напомним, матч "Динамо" — "Фенербахче" покажут в Украине. "Телеграф" рассказывал, где и во сколько смотреть этот поединок в Украине.