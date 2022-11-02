"Динамо" — "Фенербахче": кияни не зможуть грюкнути дверима в Європі, прогноз букмекерів

Фахівці назвали беззаперечного фаворита поєдинку

"Біло-сині" після невдачі в останньому матчі Ліги Європи з АЕКом з Ларнаки (3:3) проведуть гру з "Фенербахче" у якості аутсайдерів.

Про це повідомляє Парі-Матч. Букмекери вважають, що турецький колектив має набагато більше шансів на успіх у матчі 6-го туру групового раунду Ліги Європи УЄФА сезону 2022/23 з "Динамо".

На думку фахівців, тріумф "Динамо" оцінюється коефіцієнтом 3,95 (імовірність 25% за маржі букмекерів 4%). У той же час успіх "Фенербахче" та нічия більш ймовірніші — коефіцієнти 1,90 (53%) та 3,85 (26%) відповідно. Додамо, аналітики вважають, що зустріч, найімовірніше, завершиться нічиєю з рахунком 1:1 (коефіцієнт 7,40).

Прогноз букмекерів на матч Ліги Європи "Динамо" — "Фенербахче"

Парі-Матч: (перемога "Динамо" 3,95 — нічия 3,85 — перемога "Фенербахче" 1,90)

Нагадаємо, за підсумками 5 турів кияни втратили шанси на вихід із групи. У той же час стамбульці претендують на перше місце у квартеті, яке дає право зіграти у 1/8 фіналу ЛЄ. Якщо "Фенербахче" посяде друге місце, то потрапить до стикового раунду Ліги Європи (по суті 1/16 фіналу).

Раніше повідомлялося, що "Динамо" перемогло "Кривбас" у чемпіонаті України (3:1).

Нагадаємо, матч "Динамо" — "Фенербахче" покажуть в Україні. "Телеграф" розповідав, де й о котрій годині дивитися цей поєдинок в Україні.