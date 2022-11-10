Играть будут физиотерапевты вместо футболистов: Гвардиолу взбесил ЧМ-2022

Тренер "Манчестер Сити" раскритиковал сроки проведения мундиаля

Чем ближе чемпионат мира по футболу, тем больше недовольных. Тренер "Севильи" назвал тупыми тех, кто отдал Катару ЧМ-2022. Поддержал его и коллега из "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола.

"У нас сумасшедший сезон – игроки не могут отдохнуть и все время оглядываются на чемпионат мира. Травма в матче с "Брентфордом" не повлияет на результаты в Премьер-лиге, но вы пропустите чемпионат мира.

Месяц назад я мог попросить игроков сосредоточиться, но теперь чемпионат мира уже не за горами. В субботу мы играем, а в воскресенье они уже будут в своих сборных.

Игроки просто не могут не думать об этом, и я на их месте делал бы то же самое.

В Германии первая игра после чемпионата мира состоится 20 января, а мы начинаем 26 декабря. О том, что будет после чемпионата мира, лучше и вовсе не думать. Если игроки сборных не будут доступны, видимо, придется задействовать игроков из академии или, скажем, клубных физиотерапевтов", — возмущается Гвардиола.

Напомним, что мундиаль пройдет с 20 ноября по 18 декабря. В Украине "Суспільне Мовлення" будет транслировать все поединки чемпионата мира — 46 в прямом эфире и 18 в записи.

Читайте также наш гид по мундиалю, который расскажет все о том, что будет происходить в Катаре.