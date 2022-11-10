Гратимуть фізіотерапевти замість футболістів: Гвардіолу розлютив ЧС-2022

Тренер "Манчестер Сіті" розкритикував термін проведення мундіалю

Що ближче чемпіонат світу з футболу, то більше невдоволених. Тренер "Севільї" назвав тупими тих, хто віддав Катару ЧС-2022. Підтримав його і колега з "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола.

"У нас божевільний сезон — гравці не можуть відпочити і весь час оглядаються на чемпіонат світу. Травма у матчі з "Брентфордом" не вплине на результати у Прем’єр-лізі, але ви пропустите чемпіонат світу.

Місяць тому я міг попросити гравців зосередитись, але тепер чемпіонат світу вже не за горами. У суботу ми граємо, а в неділю вони вже будуть у своїх збірних.

Гравці просто не можуть не думати про це, і я на їхньому місці робив би те саме.

У Німеччині перша гра після чемпіонату світу відбудеться 20 січня, а ми розпочинаємо 26 грудня. Про те, що буде після чемпіонату світу, краще не думати. Якщо гравці збірних не будуть доступними, мабуть, доведеться задіяти гравців з академії або, скажімо, клубних фізіотерапевтів", — обурюється Гвардіола.

Мундіаль пройде з 20 листопада по 18 грудня. В Україні "Суспільне Мовлення" транслюватиме всі поєдинки чемпіонату світу — 46 у прямому ефірі та 18 у записі.

Читайте також наш гід з мундіалю, який розповість усе про те, що відбуватиметься у Катарі.