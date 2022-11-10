Нас всех вызвали! Реакция Роналду на состав сборной Португалии

Криштиану ждет поддержки всей страны на ЧМ-2022

Тренерский штаб сборной Португалии во главе с Фернанду Сантушем огласил окончательную заявку на чемпионат мира. Читайте наш гид по мундиалю, который расскажет все о том, что будет происходить в Катаре.

В списке избранных оказался и Криштиану Роналду, которые переживает не лучшее время в "Манчестер Юнайтед".

"Мы снова готовы возвысить имя Португалии! В списке мистера Фернанду Сантуша 26 имен, но нас всех вызвали! Вперед, Португалия!" — написал Роналду в Instagram.

Заявка сборной Португалии на ЧМ-2022

Вратари: Диогу Кошта ("Порту"), Хосе Са ("Вулверхэмптон", Англия), Руй Патрисиу ("Рома", Италия).

Диогу Кошта ("Порту"), Хосе Са ("Вулверхэмптон", Англия), Руй Патрисиу ("Рома", Италия). Защитники: Диогу Дало ("Манчестер Юнайтед", Англия), Жоау Канселу ("Манчестер Сити", Англия), Рубен Диаш ("Манчестер Сити", Англия), Данилу Перейра ("ПСЖ", Франция), Нуну Мендеш ("ПСЖ", Франция), Пепе ("Порту"), Антониу Силва ("Бенфика"), Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Д, Германия).

Диогу Дало ("Манчестер Юнайтед", Англия), Жоау Канселу ("Манчестер Сити", Англия), Рубен Диаш ("Манчестер Сити", Англия), Данилу Перейра ("ПСЖ", Франция), Нуну Мендеш ("ПСЖ", Франция), Пепе ("Порту"), Антониу Силва ("Бенфика"), Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Д, Германия). Полузащитники: Жоау Пальинья ("Фулхэм", Англия), Рубен Невеш ("Вулверхэмптон", Англия), Матеус Нунес ("Вулверхэмптон", Англия), Бернарду Силва ("Манчестер Сити", Англия), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед", Англия), Жоау Мариу ("Бенфика"), Отавио Монтейро ("Порту"), Витинья ("ПСЖ", Франция), Вильям Карвалью ("Бетис", Испания).

Жоау Пальинья ("Фулхэм", Англия), Рубен Невеш ("Вулверхэмптон", Англия), Матеус Нунес ("Вулверхэмптон", Англия), Бернарду Силва ("Манчестер Сити", Англия), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед", Англия), Жоау Мариу ("Бенфика"), Отавио Монтейро ("Порту"), Витинья ("ПСЖ", Франция), Вильям Карвалью ("Бетис", Испания). Нападающие: Андре Силва ("Лейпциг", Германия), Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед", Англия), Гонсалу Рамос ("Бенфика"), Жоау Феликс ("Атлетико", Испания), Рафаэл Леау ("Милан", Италия), Рикарду Орта ("Брага").

Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. На групповом этапе ЧМ-2022 Португалия сыграет со сборными Ганы, Южной Кореи и Уругвая.

В Украине "Суспільне Мовлення" будет транслировать все матчи чемпионата мира — 46 в прямом эфире и 18 в записи.

Ранее мы сообщали, что открытие мундиаля пройдет за час до стартового свистка матча Катар — Эквадор.