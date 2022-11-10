Нас усіх викликали! Реакція Роналду на склад збірної Португалії

Кріштіану чекає на підтримку всієї країни на ЧС-2022

Тренерський штаб збірної Португалії на чолі з Фернанду Сантушем оголосив остаточну заявку на чемпіонат світу. Читайте наш гід з мундіалю, який розповість усе про те, що відбуватиметься у Катарі.

У списку обраних опинився і Кріштіану Роналду, який переживає не найкращий час у "Манчестер Юнайтед".

"Ми знову готові підняти ім’я Португалії! У списку містера Фернанду Сантуша 26 імен, але нас усіх викликали! Вперед, Португалія!" — написав Роналду в Instagram.

Заявка збірної Португалії на ЧС-2022

Воротарі: Діогу Кошта ("Порту"), Хосе Са ("Вулверхемптон", Англія), Руй Патрісіу ("Рома", Італія).

Діогу Кошта ("Порту"), Хосе Са ("Вулверхемптон", Англія), Руй Патрісіу ("Рома", Італія). Захисники: Діогу Дало ("Манчестер Юнайтед", Англія), Жоау Канселу ("Манчестер Сіті", Англія), Рубен Діаш ("Манчестер Сіті", Англія), Данило Перейра ("ПСЖ", Франція), Нуну Мендеш ("ПСЖ", Франція), Пепе ("Порту"), Антоніу Сілва ("Бенфіка"), Рафаел Геррейру ("Боруссія" Д, Німеччина).

Діогу Дало ("Манчестер Юнайтед", Англія), Жоау Канселу ("Манчестер Сіті", Англія), Рубен Діаш ("Манчестер Сіті", Англія), Данило Перейра ("ПСЖ", Франція), Нуну Мендеш ("ПСЖ", Франція), Пепе ("Порту"), Антоніу Сілва ("Бенфіка"), Рафаел Геррейру ("Боруссія" Д, Німеччина). Півзахисники: Жоау Пальїнья ("Фулхем", Англія), Рубен Невеш ("Вулверхемптон", Англія), Матеус Нунес ("Вулверхемптон", Англія), Бернарду Сілва ("Манчестер Сіті", Англія), Бруну Фернандеш ("Манчестер Сіті", Англія), Жоау Маріу ("Бенфіка"), Отавіо Монтейро ("Порту"), Вітінья ("ПСЖ", Франція), Вільям Карвалью ("Бетіс", Іспанія).

Жоау Пальїнья ("Фулхем", Англія), Рубен Невеш ("Вулверхемптон", Англія), Матеус Нунес ("Вулверхемптон", Англія), Бернарду Сілва ("Манчестер Сіті", Англія), Бруну Фернандеш ("Манчестер Сіті", Англія), Жоау Маріу ("Бенфіка"), Отавіо Монтейро ("Порту"), Вітінья ("ПСЖ", Франція), Вільям Карвалью ("Бетіс", Іспанія). Нападники: Андре Сілва ("Лейпциг", Німеччина), Кріштіану Роналду ("Манчестер Юнайтед", Англія), Гонсалу Рамос ("Бенфіка"), Жоау Фелікс ("Атлетіко", Іспанія), Рафаел Леау ("Мілан", Італія), Рікард Орта ( "Брага").

Чемпіонат світу 2022 року у Катарі пройде з 20 листопада до 18 грудня. На груповому етапі ЧС-2022 Португалія зіграє зі збірними Гани, Південної Кореї та Уругваю.

В Україні "Суспільне Мовлення" транслюватиме всі матчі чемпіонату світу — 46 у прямому ефірі та 18 у записі.

Раніше ми повідомляли, що відкриття мундіалю пройде за годину до стартового свистка матчу Катар — Еквадор.