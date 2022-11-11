Двукратные чемпионы мира назвали состав на ЧМ-2022

На мундиаль поедет лучший бомбардир в истории Уругвая

Национальная команда Уругвая огласила заявку на чемпионат мира. Читайте наш гид по мундиалю, который расскажет все о том, что будет происходить в Катаре.

Главный тренер двукратных чемпионов мира Диего Алонсо, в первую очередь, рассчитывает в Катаре на свою атаку во главе с лучшим бомбардиром в истории Лиусом Суаресом. Форвард "Насьоналя" за Уругвай забил уже 68 голов.

Заявка сборной Уругвая на ЧМ-2022

Вратари: Фернандо Муслера ("Галатасарай", Турция), Серхио Рочет ("Насьональ"), Себастьян Соса ("Индепендьенте", Аргентина).

Фернандо Муслера ("Галатасарай", Турция), Серхио Рочет ("Насьональ"), Себастьян Соса ("Индепендьенте", Аргентина). Защитники: Гильермо Варела ("Фламенго", Бразилия), Диего Годин ("Велес Сарсфилд", Аргентина), Мартин Касерес ("Лос-Анджелес Гэлакси", США), Хосе Хименес ("Атлетико", Испания), Матиас Оливера ("Наполи", Италия), Себастьян Коатес ("Спортинг", Португалия), Рональд Араухо ("Барселона", Испания), Матиас Винья ("Рома", Италия), Хосе Родригес Бебанс ("Насьональ").

Гильермо Варела ("Фламенго", Бразилия), Диего Годин ("Велес Сарсфилд", Аргентина), Мартин Касерес ("Лос-Анджелес Гэлакси", США), Хосе Хименес ("Атлетико", Испания), Матиас Оливера ("Наполи", Италия), Себастьян Коатес ("Спортинг", Португалия), Рональд Араухо ("Барселона", Испания), Матиас Винья ("Рома", Италия), Хосе Родригес Бебанс ("Насьональ"). Полузащитники: Мануэль Угарте ("Спортинг", Португалия), Матиас Винья ("Рома", Италия), Родриго Бентанкур ("Тоттенхэм", Англия), Хиорхьян де Арраскаета ("Фламенго", Бразилия), Матиас Весино ("Лацио", Италия), Федерико Вальверде ("Реал", Испания), Лукас Торрейра ("Галатасарай", Турция), Факундо Торрес ("Орландо Сити", США), Факундо Пельистри ("Манчестер Юнайтед", Англия).

Мануэль Угарте ("Спортинг", Португалия), Матиас Винья ("Рома", Италия), Родриго Бентанкур ("Тоттенхэм", Англия), Хиорхьян де Арраскаета ("Фламенго", Бразилия), Матиас Весино ("Лацио", Италия), Федерико Вальверде ("Реал", Испания), Лукас Торрейра ("Галатасарай", Турция), Факундо Торрес ("Орландо Сити", США), Факундо Пельистри ("Манчестер Юнайтед", Англия). Нападающие: Луис Суарес ("Насьональ"), Эдинсон Кавани ("Валенсия", Испания), Дарвин Нуньес ("Ливерпуль", Англия), Макси Гомес ("Трабзонспор", Турция), Агустин Каноббио ("Атлетико Паранаэнсе", Бразилия).

Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. На групповом этапе ЧМ-2022 Уругвай сыграет со сборными Ганы, Южной Кореи и Португалии.

В Украине "Суспільне Мовлення" будет транслировать все матчи чемпионата мира — 46 в прямом эфире и 18 в записи.

Ранее мы сообщали, что открытие мундиаля пройдет за час до стартового свистка матча Катар — Эквадор.