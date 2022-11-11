Дворазові чемпіони світу назвали склад на ЧС-2022

На мундіаль поїде найкращий бомбардир в історії Уругваю

Національна команда Уругваю оголосила заявку на чемпіонат світу. Читайте наш гід з мундіалю, який розповість усе про те, що відбуватиметься у Катарі.

Головний тренер дворазових чемпіонів світу Дієго Алонсо насамперед розраховує в Катарі на свою атаку на чолі з найкращим бомбардиром в історії Ліусом Суаресом. Форвард "Насьоналя" за Уругвай забив уже 68 голів.

Заявка збірної Уругваю на ЧС-2022

Воротарі: Фернандо Муслера ("Галатасарай", Туреччина), Серхіо Рочет ("Насьональ"), Себастьян Соса ("Індепендьєнте", Аргентина).

Фернандо Муслера ("Галатасарай", Туреччина), Серхіо Рочет ("Насьональ"), Себастьян Соса ("Індепендьєнте", Аргентина). Захисники: Гільєрмо Варела ("Фламенго", Бразилія), Дієго Годін ("Велес Сарсфілд", Аргентина), Мартін Касерес ("Лос-Анджелес Гелаксі", США), Хосе Хіменес ("Атлетіко", Іспанія), Матіас Олівера ("Наполі", Італія), Себастьян Коатес ("Спортінг", Португалія), Рональд Араухо ("Барселона", Іспанія), Матіас Вінья ("Рома", Італія), Хосе Родрігес Бебанс ("Насьональ").

Гільєрмо Варела ("Фламенго", Бразилія), Дієго Годін ("Велес Сарсфілд", Аргентина), Мартін Касерес ("Лос-Анджелес Гелаксі", США), Хосе Хіменес ("Атлетіко", Іспанія), Матіас Олівера ("Наполі", Італія), Себастьян Коатес ("Спортінг", Португалія), Рональд Араухо ("Барселона", Іспанія), Матіас Вінья ("Рома", Італія), Хосе Родрігес Бебанс ("Насьональ"). Півзахисники: Мануель Угарте ("Спортінг", Португалія), Матіас Вінья ("Рома", Італія), Родріго Бентанкур ("Тоттенхем", Англія), Хіорх’ян де Арраскаєта ("Фламенго", Бразилія), Матіас Весіно ("Лаціо" Італія), Федеріко Вальверде ("Реал", Іспанія), Лукас Торрейра ("Галатасарай", Туреччина), Факундо Торрес ("Орландо Сіті", США), Факундо Пельїстрі ("Манчестер Юнайтед", Англія).

Мануель Угарте ("Спортінг", Португалія), Матіас Вінья ("Рома", Італія), Родріго Бентанкур ("Тоттенхем", Англія), Хіорх’ян де Арраскаєта ("Фламенго", Бразилія), Матіас Весіно ("Лаціо" Італія), Федеріко Вальверде ("Реал", Іспанія), Лукас Торрейра ("Галатасарай", Туреччина), Факундо Торрес ("Орландо Сіті", США), Факундо Пельїстрі ("Манчестер Юнайтед", Англія). Нападники: Луїс Суарес ("Насьональ"), Едінсон Кавані ("Валенсія", Іспанія), Дарвін Нуньєс ("Ліверпуль", Англія), Максі Гомес ("Трабзонспор", Туреччина), Агустін Каноббіо ("Атлетіко Паранаенсе", Бразилія ).

Чемпіонат світу 2022 року у Катарі пройде з 20 листопада до 18 грудня. На груповому етапі ЧС-2022 Уругвай зіграє зі збірними Гани, Південної Кореї та Португалії.

В Україні "Суспільне Мовлення" транслюватиме всі матчі чемпіонату світу — 46 у прямому ефірі та 18 у записі.

Раніше ми повідомляли, що відкриття мундіалю пройде за годину до стартового свистка матчу Катар — Еквадор.