Сенегал — Нидерланды: когда начало и где смотреть матч ЧМ-2022

В Украине поединок будет показан в прямом эфире на платформе Megogo

В понедельник, 21 ноября, будет сыгран второй матч группы А чемпионата мира по футболу. В Дохе встретятся сборные Сенегала и Нидерландов. Мы проведем онлайн-трансляцию поединка Сенегал — Нидерланды.

Начало матча Сенегал — Нидерланды в 18:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию в Украине можно посмотреть на платформе Megogo. В записе поединок будет показан на местных телеканалах общественного вещания — "Суспільне Київ", "Суспільне Полтава" и т.д.

Напомним, что перед стартом чемпионата мира сенегальцы обращались к шаманам, чтобы поставить на ноги своего лидера Садио Мане. Однако полузащитник "Баварии" таки пропустит мундиаль из-за травмы.

Кстати, что руководство нидерландского футбола приняло решение поддержать рабочих-мигрантов, которые участвовали в строительстве стадионов для чемпионата мира в Катаре. Для этого будет устроен специальный аукцион, на котором продадут футболки голландских игроков, в которых они будут выступать на мундиале.

Ранее мы писали, что впервые в этом веке ни одного легионера из чемпионата Украины не будет на чемпионате мира.