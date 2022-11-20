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Сенегал — Нідерланди: коли початок і де дивитися матч ЧС-2022

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Фанати збірної Нідерландів Новина оновлена 20 листопада 2022, 14:55
Фанати збірної Нідерландів. Фото Чемпіонат

В Україні поєдинок буде показано у прямому ефірі на платформі Megogo

У понеділок, 21 листопада, буде зіграно другий матч групи А чемпіонату світу з футболу. У Досі зустрінуться збірні Сенегалу та Нідерландів. Ми проведемо онлайн-трансляцію поєдинку Сенегал — Нідерланди.

Початок матчу Сенегал — Нідерланди о 18:00 за київським часом. Пряму трансляцію в Україні можна переглянути на платформі Megogo. У записі поєдинок буде показано на місцевих телеканалах громадського мовлення — "Суспільне Київ", "Суспільне Полтава" тощо.

Нагадаємо, що перед стартом чемпіонату світу сенегальці зверталися до шаманів, щоб поставити на ноги свого лідера Садіо Мане. Проте півзахисник "Баварії" таки пропустить мундіаль через травму.

До речі, керівництво нідерландського футболу вирішило підтримати робітників-мігрантів, які брали участь у будівництві стадіонів для чемпіонату світу в Катарі. Для цього буде влаштований спеціальний аукціон, на якому продадуть футболки голландських гравців, у яких вони виступатимуть на мундіалі.

Раніше ми писали, що вперше цього століття жодного легіонера з чемпіонату України не буде на чемпіонаті світу.

Теги:
#Футбол #Збірна Нідерландів #Збірна Сенегалу #ЧС-2022 #ЧС-2022 в Катарі