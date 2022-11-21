Мексика - Польша: букмекеры с трудом выделили фаворита в матче ЧМ-2022

Команды уже в первом туре фактически сражаются за путевку в плей-офф

В центральном поединке 3-го игрового дня на чемпионате мира по футболу в Катаре встретятся команды Мексики и Польши.

Аналитики посчитали, что шансы команд практически равны, правда, небольшое преимущество все же на стороне Мексики. Об этом сообщает Пари-Матч.

Букмекеры предлагают сделать ставку на успех Мексики с коэффициентом 2,70 (вероятность 37% при марже букмекеров 2%). Триумф Польши и ничья менее вероятны — коэффициенты 3,10 (32%) и 3,05 (33%) соответственно. Самым вероятным исходом встречи, по мнению специалистов, является ничья 1:1 (коэффициент 6,20).

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Мексика — Польша:

Пари-Матч: (победа Мексики 2,70 — ничья 3,05 — победа Польши 3,10)

Поединок первого тура группы С Мексика — Польша состоится во вторник, 22 ноября, в Дохе на стадионе 974, начало встречи — в 18:00 по киевскому времени. Эта "дуэль" будет показана в Украине бесплатно в режиме-онлайн сразу на нескольких платформах.

ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте можно ознакомиться с турнирными раскладами на групповой стадии.