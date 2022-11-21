Мексика — Польща: букмекери насилу виділили фаворита у матчі ЧС-2022

Команди вже в першому турі фактично борються за путівку у плей-офф

У центральному поєдинку 3-го ігрового дня на чемпіонаті світу з футболу у Катарі зустрінуться команди Мексики та Польщі.

Аналітики вважають, що шанси команд практично рівні, щоправда, невелика перевага все ж таки на боці Мексики. Про це повідомляє Парі-Матч.

Букмекери пропонують зробити ставку успіх Мексики з коефіцієнтом 2,70 (імовірність 37% при маржі букмекерів 2%). Тріумф Польщі та нічия менш ймовірні — коефіцієнти 3,10 (32%) та 3,05 (33%) відповідно. Найімовірнішим результатом зустрічі, на думку фахівців, є нічия 1:1 (коефіцієнт 6,20).

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Мексика — Польща:

Парі-Матч: (перемога Мексики 2,70 – нічия 3,05 – перемога Польщі 3,10)

Поєдинок першого туру групи С Мексика — Польща відбудеться у вівторок, 22 листопада, у Досі на стадіоні 974, початок зустрічі — о 18:00 за київським часом. Ця "дуель" буде показана в Україні безкоштовно в режимі онлайн відразу на кількох платформах.

ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті можна ознайомитись з турнірними розкладами на груповій стадії.