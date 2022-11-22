Марокко - Хорватия: прогноз на матч ЧМ-2022

Вице-чемпионы мира начнут свой путь на ЧМ в Катаре матчем с африканской сборной

Сборная Хорватии в первом туре чемпионата мира по футболу-2022 проведет поединок против марокканцев.

По мнению букмекеров, хорваты являются неявными фаворитами встречи. Об этом сообщает Пари-Матч.

Специалисты отдают небольшое предпочтение европейцам. На успех Хорватии можно сделать ставку с коэффициентом 2,20 (вероятность 45% при марже букмекеров 2%), ничья и триумф марокканцев менее вероятны — коэффициенты 3,20 (31%) и 3,85 (26%) соответственно. Добавим, что самым вероятным исходом противостояния, по мнению аналитиков, является победа хорватов со счетом 0:1 (коэффициент 6,10)

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Марокко — Хорватия:

Пари-Матч: (победа Марокко 3,85 — ничья 3,20 — победа Хорватии 2,20)

Матч первого тура группы F Марокко — Хорватия состоится в среду, 23 ноября, в городе Эль-Хаур на стадионе "Аль-Байт", начало встречи — в 12:00 по киевскому времени. За ходом этой встречи украинские любители футболу могут следить онлайн совершенно бесплатно. Еще один поединок в этом квартете Бельгия — Канада также пройдет в среду. Эта встреча будет завершать игровой день на ЧМ (начало — в 21:00 по киевскому времени).

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