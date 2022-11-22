Марокко — Хорватія: прогноз на матч ЧС-2022

Віцечемпіони світу розпочнуть свій шлях на ЧС у Катарі матчем з африканською збірною

Збірна Хорватії у першому турі чемпіонату світу з футболу-2022 проведе поєдинок проти марокканців.

На думку букмекерів, хорвати є неявними фаворитами зустрічі. Про це повідомляє Парі-Матч.

Фахівці віддають перевагу європейцям. На успіх Хорватії можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,20 (імовірність 45% при маржі букмекерів 2%), нічия та тріумф марокканців менш ймовірні – коефіцієнти 3,20 (31%) та 3,85 (26%) відповідно. Додамо, що найімовірнішим результатом протистояння, на думку аналітиків, є перемога хорватів з рахунком 0:1 (коефіцієнт 6,10)

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Марокко — Хорватія:

Парі-Матч: (перемога Марокко 3,85 — нічия 3,20 — перемога Хорватії 2,20)

Матч першого туру групи F Марокко — Хорватія відбудеться у середу, 23 листопада, у місті Ель-Хаур на стадіоні "Аль-Байт", початок зустрічі — о 12:00 за київським часом. За перебігом цієї зустрічі українські любителі футболу можуть стежити онлайн абсолютно безкоштовно. Ще один поєдинок у цьому квартеті Бельгія – Канада також пройде у середу. Ця зустріч завершуватиме ігровий день на ЧС (початок — о 21:00 за київським часом).

Усі результати та відеоогляди матчів ЧС-2022 доступні у нас на сайті.