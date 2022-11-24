Уругвай — Южная Корея: букмекеры определили фаворита матча ЧМ-2022

Луис Суарес и Ко стартуют на мундиале

В четверг, 24 ноября, сборная Уругвая стартует на чемпионате мира по футболу в Катаре матчем против Южной Кореи.

По мнению букмекеров, у корейцев фактически нет шансов на очки в этом противостоянии. Об этом сообщает Пари-Матч.

Специалисты предлагают сделать ставку на победу Уругвая с коэффициентом 1,70. В то же время успех Южной Кореи и ничья менее вероятны — коэффициенты 6,10 и 3,60. Аналитики считают, что встреча, вероятнее всего, завершится со счетом 1:0 в пользу южноамериканской команды (коэффициент 5,40).

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Уругвай — Южная Корея:

Пари-Матч: (победа Уругвая 1,70 — ничья 3,60 — победа Южной Кореи 6,10)

Матч первого тура группы H Уругвай — Южная Корея пройдет в четверг, 24 ноября, в Дохе на стадионе "Эдьюкейшн сити", начало встречи — в 15:00 по киевскому времени. Эту игру можно будет посмотреть в Украине бесплатно. В другом поединке этого квартета сыграют португальцы и представители Ганы. Эта встреча начнется немного позднее (начало — в 18:00 по киевскому времени).

Этот чемпионат мира показал, что фавориты не всегда берут очки в матче с андердогами. К примеру, Аргентина была бита Саудовской Аравией (1:2), а Германия проиграла Японии (1:2).