Уругвай — Південна Корея: букмекери визначили фаворита матчу ЧС-2022

Луїс Суарес та Ко стартують на мундіалі

У четвер, 24 листопада, збірна Уругваю стартує на чемпіонаті світу з футболу в Катарі матчем проти Південної Кореї.

На думку букмекерів, корейці фактично не мають шансів на очки в цьому протистоянні. Про це повідомляє Парі-Матч.

Фахівці пропонують зробити ставку на перемогу Уругваю з коефіцієнтом 1,70. У той же час успіх Південної Кореї та нічия менш ймовірні – коефіцієнти 6,10 та 3,60. Аналітики вважають, що зустріч, найімовірніше, завершиться з рахунком 1:0 на користь американської команди (коефіцієнт 5,40).

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Уругвай — Південна Корея:

Парі-Матч: (перемога Уругваю 1,70 — нічия 3,60 — перемога Південної Кореї 6,10)

Матч першого туру групи H Уругвай — Південна Корея пройде у четвер, 24 листопада, у Досі на стадіоні "Едьюкейшн сіті", початок зустрічі — о 15:00 за київським часом. Цю гру можна буде переглянути в Україні безкоштовно. В іншому поєдинку цього квартету зіграють португальці та представники Гани. Ця зустріч розпочнеться трохи згодом (початок — о 18:00 за київським часом).

Цей чемпіонат світу показав, що фаворити не завжди беруть очки у матчі з андердогами. Наприклад, Аргентина була бита Саудівською Аравією (1:2), а Німеччина програла Японії (1:2).