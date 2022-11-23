Уругвай — Південна Корея: коли початок і де дивитися матч ЧС-2022

На мундіалі добігає кінця перший тур

Команди Уругваю та Південна Кореї закриватимуть програму першого туру на чемпіонаті світу з футболу в Катарі.

Матч групи H Уругвай — Південна Корея буде доступний для перегляду у прямому ефірі в Україні на платформі megogo, suspilne.media, а також регіональних каналах суспільного мовлення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо). Поєдинок пройде у рамках 5-го ігрового дня.

Зустріч першого туру групи H Уругвай — Південна Корея відбудеться у четвер, 24 листопада, столиці Катару Досі на стадіоні "Едьюкейшн сіті", початок поєдинку — о 15:00 за київським часом. В іншому поєдинку цього квартету зустрінуться збірні Португалії та Гани, які розпочнуть свій матч першого туру трохи згодом (початок — о 18:00 за київським часом).

На чемпіонаті світу з футболу в Катарі було зіграно низку цікавих матчів, зокрема чинні чемпіони світу, французи, здобули вольову розгромну перемогу над Австралією 4:1. У цьому поєдинку феєрив Олів’є Жиру, який оформив дубль. Таким чином, форвард наздогнав Тьєррі Анрі за кількістю голів за національну команду (51).

Усі результати та відеоогляди матчів ЧС-2022 у Катарі, а також турнірне становище команд на груповій стадії доступні у нас на сайті.