Уругвай - Южная Корея: когда начало и где смотреть матч ЧМ-2022

На мундиале подходит к концу первый тур

Команды Уругвая и Южная Кореи будут закрывать программу первого тура на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Матч группы H Уругвай — Южная Корея будет доступен для просмотра в прямом эфире в Украине на платформе megogo, suspilne.media, а также региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.). Поединок пройдет в рамках 5-го игрового дня.

Встреча первого тура группы H Уругвай — Южная Корея состоится в четверг, 24 ноября, столице Катара Дохе на стадионе "Эдьюкейшн сити", начало поединка — в 15:00 по киевскому времени. В другом поединке этого квартета встретятся сборные Португалии и Ганы, которые начнут свой матч первого тура немного позднее (начало — в 18:00 по киевскому времени).

На чемпионате мира по футболу в Катаре было сыграно ряд интересных матчей, в частности действующие чемпионы мира, французы, добыли волевую разгромную победу над Австралией 4:1. В этом поединке феерил Оливье Жиру, оформивший дубль. Таким образом, форвард догнал Тьерри Анри по количеству голов за национальную команду (51).

Все результаты и видеообзоры матчей ЧМ-2022 в Катаре, а также турнирное положение команд на групповой стадии доступны у нас на сайте.