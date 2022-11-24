Англия - США: что говорят букмекеры

Англичане могут досрочно выйти из группы

В пятницу, 25 ноября, на чемпионате мира по футболу в Катаре стартуют матчи второго тура. Замыкать программу шестого соревновательного дня будут Англия и США.

Букмекеры считают англичан однозначным фаворитом встречи. Об этом сообщает Пари-Матч.

На победу "Родоначальников футбола" можно сделать ставку с коэффициентом 1,58. В то же время триумф США и ничья менее вероятны — коэффициенты 6,10 и 4,20 соответственно. К слову, в случае победы англичане гарантируют себе выход в плей-офф. По мнению букмекеров, наиболее вероятный исход встречи — победа англичан со счетом 1:0 (коэффициент 6,80).

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Англия — США:

Пари-Матч: (победа Англии 1,58 — ничья 4,20 — победа США 6,10)

Матч второго тура в группе B Англия — США состоится в Эль-Хауре на стадионе "Аль-Байт". В Украине этот поединок будет доступен бесплатно сразу на нескольких платформах, начало встречи — в 21:00 по киевскому времени. Иран и Уэльс, которые также выступают в квартете B, свой матч 2-го тура проведут раньше (начало — в 12:00).

Напомним, в первом туре "Львы" разгромили команду Ирана с неприличным счетом 6:2. Американцы, в свою очередь, упустили победу над Уэльсом (1:1) из-за блестящих действий в атаке в исполнении Гарета Бейла. С результатами и видеообзорами всех матчей на мундиале в Катаре можно ознакомиться у нас на сайте. Кроме того, на "Телеграфе" доступны турнирные таблицы групповой стадии чемпионата мира.