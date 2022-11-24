Англія — США: що говорять букмекери

Англійці можуть достроково вийти із групи

У п’ятницю, 25 листопада, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі стартують матчі другого туру. Замикатимуть програму шостого змагального дня Англія та США.

Букмекери вважають англійців однозначним фаворитом зустрічі. Про це повідомляє Парі-Матч.

На перемогу "Родоначальників футболу" можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,58. Водночас тріумф США та нічия менш ймовірні — коефіцієнти 6,10 та 4,20 відповідно. До речі, у разі перемоги англійці гарантують собі вихід у плей-офф. На думку букмекерів, найбільш вірогідним результатом зустрічі є перемога англійців з рахунком 1:0 (коефіцієнт 6,80).

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Англія — США:

Парі-Матч: (перемога Англії 1,58 — нічия 4,20 — перемога США 6,10)

Матч другого туру у групі B Англія — США відбудеться в Ель-Хаурі на стадіоні "Аль-Байт". В Україні цей поєдинок буде доступний безкоштовно одразу на кількох платформах, початок зустрічі — о 21:00 за київським часом. Іран та Уельс, які також виступають у квартеті B, свій матч 2-го туру проведуть раніше (початок – о 12:00).

Нагадаємо, у першому турі "Леви" розгромили команду Ірану з непристойним рахунком 6:2. Американці, у свою чергу, втратили перемогу над Уельсом (1:1) через блискучі дії в атаці у виконанні Гарета Бейла. З результатами та відеооглядами всіх матчів на мундіалі у Катарі можна ознайомитись у нас на сайті. Крім того, на "Телеграфі" доступні турнірні таблиці групової стадії чемпіонату світу.