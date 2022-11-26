Хорватия - Канада: букмекеры озадачили прогнозом на матч ЧМ-2022
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Букмекеры не сумели выделить явного фаворита встречи
В воскресенье, 27 ноября, сборные Хорватии и Канады померятся силами в рамках матча второго тура ЧМ-2022 по футболу в Катаре.
Букмекеры считают шансы команд практически равными, однако небольшое преимущество отдают хорватам. Об этом сообщает Пари-Матч.
На победу "Клетчатых" можно сделать ставку с коэффициентом 2,11. В то же время успех "Кленовых листьев" и ничья менее вероятны — коэффициенты 3,75 и 3,55 соответственно. Самым вероятным исходом встречи букмекеры называют ничью 1:1 (коэффициент 6,80).
Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Хорватия — Канада:
- Пари-Матч: (победа Хорватии 2,11 — ничья 3,55 — победа Канады 3,75)
Встреча второго тура между хорватами и канадцами состоится в Ар-Райяне на Международном стадионе Халифа, начало поединка — в 18:00 по киевскому времени. Еще одна игра в этом квартете, Бельгия — Марокко, будет сыграна немного раньше (начало — в 15:00).
Напомним, в первом туре мундиаля в Катаре Хорватия сыграла вничью с Марокко (0:0), а Канада уступила Бельгии (0:1). Со всеми результатами матчей ЧМ-2022 по футболу можно ознакомиться у нас на сайте.