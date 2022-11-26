Хорватія — Канада: букмекери спантеличили прогнозом на матч ЧС-2022

Букмекери не зуміли виділити явного фаворита зустрічі

У неділю, 27 листопада, збірні Хорватії та Канади поміряються силами в рамках матчу другого туру ЧС-2022 з футболу у Катарі.

Букмекери вважають шанси команд практично рівними, проте невелику перевагу надають хорватам. Про це повідомляє Парі-Матч.

На перемогу "Клітчастих" можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,11. Водночас успіх "Кленових листків" та нічия менш ймовірні — коефіцієнти 3,75 і 3,55 відповідно. Найімовірнішим результатом зустрічі букмекери називають нічию 1:1 (коефіцієнт 6,80).

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Хорватія — Канада:

Парі-Матч: (перемога Хорватії 2,11 — нічия 3,55 — перемога Канади 3,75)

Зустріч другого туру між хорватами та канадцями відбудеться в Ар-Райяні на Міжнародному стадіоні Халіфа, початок поєдинку о 18:00 за київським часом. Ще одну гру в цьому квартеті, Бельгія — Марокко, буде зіграно трохи раніше (початок — о 15:00).

Нагадаємо, у першому турі мундіалю в Катарі Хорватія зіграла внічию з Марокко (0:0), а Канада поступилася Бельгії (0:1). З усіма результатами матчів ЧС-2022 з футболу можна ознайомитись у нас на сайті.