Уэльс - Англия: онлайн британского дерби на ЧМ-2022

Текстовая трансляция поединка чемпионата мира

На чемпионате мира по футболу во вторник, 29 ноября, пройдет поединок сборных из Великобритании. В третьем туре группового этапа встретятся Уэльс и Англия. Матч за выход в плей-офф начнется в 21:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию встречи.

Уэльс

В первом туре мундиаля валлийцы спаслись в поединке против США.

А потом было фиаско в матче с Ираном.

Англия

Англичане резво начали ЧМ-2022, забив шесть голов Ирану.

Но во втором туре раскатали ничью с американцами.

Турнирное положение

Уэльсу нужно побеждать и надеяться, что Иран и США сыграют вничью. Англия может не выйти в 1/8 финала если проиграет с разгромным счетом.

История встреч

Подумайте только, первый матч между сборными Уэльса и Англии прошел в 1879 году!!! Тогда англичане выиграли — 2:1.

С тех пор команды провели 103 поединка: у Англии — 68 побед, у Уэльса — 14 побед, 21 встреча завершилась вничью.

Кто фаворит

В букмекерских конторах считают англичан явными фаворитами встречи. Коэффициент на победу Англии — 1,44, на ничью — 4,70, на победу Уэльса — 8,10.

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции можно посмотреть на платформе Megogo.

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