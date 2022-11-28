Уельс — Англія: онлайн британського дербі на ЧС-2022

Текстова трансляція поєдинку чемпіонату світу

На чемпіонаті світу з футболу у вівторок, 29 листопада, пройде поєдинок збірних із Великобританії. У третьому турі групового етапу зустрінуться Уельс та Англія. Матч за вихід у плей-офф розпочнеться о 21:00 за київським часом. Ми проведемо онлайн-трансляцію зустрічі.

Уельс

У першому турі мундіалю валлійці врятувалися у поєдинку проти США.

А потім було фіаско у матчі з Іраном.

Англія

Англійці жваво розпочали ЧС-2022, забивши шість голів Ірану.

Але у другому турі розкатали нічию з американцями.

Турнірне становище

Уельсу треба перемагати та сподіватися, що Іран та США зіграють унічию. Англія може не вийти в 1/8 фіналу, якщо програє з розгромним рахунком.

Історія зустрічей

Подумайте тільки, перший матч між збірними Уельсу та Англії пройшов у 1879 році! Тоді англійці виграли – 2:1.

З того часу команди провели 103 поєдинки: в Англії — 68 перемог, Уельс — 14 перемог, 21 зустріч завершилася внічию.

Хто фаворит

У букмекерських конторах вважають англійців явними фаворитами зустрічі. Коефіцієнт на перемогу Англії – 1,44, на нічию – 4,70, на перемогу Уельсу – 8,10.

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції можна переглянути на платформі Megogo.

Раніше ми писали, що дружини футболістів збірної Англії яскраво відсвяткували перемогу команди у першому турі. Дівчата посиділи у караоке-барі на 20 тисяч євро.

Цікаво, що півзахисник англійської команди Мейсон Маунт на ЧС-2022 вперше зустрівся зі своєю трирічною племінницею Поппі.

Чемпіонат світу у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.