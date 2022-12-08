Хорватия - Бразилия: букмекеры оценили шансы команд в 1/4 финала ЧМ-2022

"Пентакампеоне" встретятся с действующими вице-чемпионами мира

В пятницу, 9 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре пройдут первые четвертьфиналы, в частности сборная Бразилии сыграет с Хорватией.

Букмекеры считают бразильцев безоговорочными фаворитам встречи. Об этом сообщается Пари-Матч.

На проход пятикратных чемпионов мира в полуфинал можно сделать ставку с коэффициентом 1,17 (вероятность 85% при марже букмекеров 3%). В то же время подобный успех европейской команды менее вероятен — коэффициент 5,50 (18%).

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Хорватия — Бразилия (основное время):

Пари-Матч: (победа Хорватии 9,40 — ничья 5,20 — победа Бразилии 1,38)

Матч второй стадии плей-офф Хорватия — Бразилия состоится в Дохе на стадионе "Эдьюкейшн сити", начало — в 17:000 по киевскому времени.

Напомним, в 1/8 финала хорваты в тяжелейшем противостоянии выбили японцев. Судьба встречи решалась в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:1). Бразилия, в свою очередь, размялась на команде Южной Кореи (4:1). С расписанием и результатами всех матчей ЧМ-2022 в Катаре можно ознакомиться у нас на сайте.