Хорватія — Бразилія: букмекери оцінили шанси команд у 1/4 фіналу ЧС-2022

"Пентакампеоне" зустрінуться з чинними віцечемпіонами світу

У п’ятницю, 9 грудня, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі відбудуться перші чвертьфінали, зокрема збірна Бразилії зіграє з Хорватією.

Букмекери вважають бразильців беззаперечними фаворитам зустрічі. Про це повідомляється Парі-Матч.

На прохід п’ятиразових чемпіонів світу до півфіналу можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,17 (імовірність 85% за маржі букмекерів 3%). У той же час подібний успіх європейської команди менш ймовірний — коефіцієнт 5,50 (18%).

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Хорватія — Бразилія (основний час):

Парі-Матч: (перемога Хорватії 9,40 — нічия 5,20 — перемога Бразилії 1,38)

Матч другої стадії плей-офф Хорватія — Бразилія відбудеться у Досі на стадіоні "Ед’юкейшн сіті", початок — о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу хорвати у тяжкому протистоянні вибили японців. Доля зустрічі вирішувалася в серії післяматчевих пенальті (1:1, 3:1). Бразилія, у свою чергу, розім’ялася на команді Південної Кореї (4:1). З розкладом та результатами всіх матчів ЧС-2022 у Катарі можна ознайомитись у нас на сайті.