Нидерланды - Аргентина: где и когда смотреть четвертьфинал ЧМ-2022

Лионель Месси и Ко сыграют против "Оранжевых"

В пятницу, 9 декабря, игровой день на чемпионате мира по футболу в Катаре закроет суперматч Нидерланды — Аргентина.

Матч 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу Нидерланды — Аргентина можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине на медиа-платформе megogo, а также в записи на suspilne.media и региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.).

Поединок второй стадии плей-офф Нидерланды — Аргентина пройдет в катарском в Эд-Дайиане на стадионе "Лусаил Айконик", начало игры — в 21:00 по киевскому времени. Победитель этой игры в полуфинале чемпионата мира сыграет с победителем "дуэли" хорватов и бразильцев.

К слову, букмекеры не сумели выделить безоговорочного фаворита в противостоянии Аргентины и Нидерландов.

"Телеграф" напоминает, что в 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре Нидерланды без проблем прошли США (3:1), а Аргентина с легкостью одолела Австралию (2:1). С расписанием и результатами всех матчей "зимнего" мундиаля можно ознакомиться у нас на сайте.

Напомним, в Мексике хотят запретить Месси посещать страну после скандального празднования аргентинца на ЧМ-2022.