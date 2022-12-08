Нідерланди — Аргентина: де і коли дивитись чвертьфінал ЧС-2022

Ліонель Мессі та Ко зіграють проти "Помаранчевих"

У п’ятницю, 9 грудня, ігровий день на чемпіонаті світу з футболу в Катарі закриє суперматч Нідерланди — Аргентина.

Матч 1/4 фіналу ЧС-2022 з футболу Нідерланди — Аргентина можна буде переглянути у прямому ефірі в Україні на медіаплатформі megogo, а також у записі на suspilne.media та регіональних каналах суспільного телебачення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо).

Поєдинок другої стадії плей-офф Нідерланди — Аргентина пройде в катарському в Ед-Дайіані на стадіоні "Лусаїл Айконік", початок гри — о 21:00 за київським часом. Переможець цієї гри у півфіналі чемпіонату світу зіграє з переможцем "дуелі" хорватів та бразильців.

До речі, букмекери не зуміли виділити беззаперечного фаворита у протистоянні Аргентини та Нідерландів.

"Телеграф" нагадує, що у 1/8 фіналу ЧС-2022 у Катарі Нідерланди без проблем пройшли США (3:1), а Аргентина з легкістю здолала Австралію (2:1). З розкладом та результатами всіх матчів "зимового" мундіалю можна ознайомитись у нас на сайті.

Нагадаємо, у Мексиці хочуть заборонити Мессі відвідувати країну після скандального святкування аргентинця на ЧС-2022.