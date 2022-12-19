Месси обыграл Роналду на его поле: космическое достижение аргентинца
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Фото аргентинца в соцсетях за сутки лайкнули 50 млн человек
Лионель Месси стал чемпионом мира по футболу. В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины обыграла Францию. Месси оформил дубль, хотя гол в дополнительное время был забит с нарушением правил.
Многие фанаты тут же написали, что спор, кто лучший футболист современности навечно закрыт: Месси круче Криштиану Роналду. Касательно футбола, давайте оставим каждую сторону при своем мнении. Но вот в одном таки Лионель неожиданно обошел Криштиану. Как говорится, обыграл на его поле.
Дело в том, что Криштиану Роналду — самый популярный человек в Instagram на всей планете. Перед стартом ЧМ-2022 он набрал 500 млн подписчиков. За мундиаль плюсанул еще 18 млн. В соцсетях он безусловный король.
Фотография, где Роналду и Месси играют в шахматы на страничке португальца собрала 42 млн лайков! Это был рекорд Instagram среди спортсменов.
Казалось, это достижение будет еще не скоро побито. Но фото Месси с Кубком мира за сутки преодолело рубеж в 50 млн! Что еще в мире спорта должно случиться, чтобы было больше лайков?
Ранее мы писали, что Лионелю Месси не хватает еще одного трофея в карьере. Но есть шанс, что он его добудет в этом сезоне.