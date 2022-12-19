Мессі обіграв Роналду на його полі: космічне досягнення аргентинця

Фото аргентинця в соцмережах за добу лайкнули 50 млн людей

Ліонель Мессі став чемпіоном світу з футболу. У фіналі ЧС-2022 збірна Аргентини обіграла Францію. Мессі оформив дубль, хоча гол у додатковий час був забитий із порушенням правил.

Багато фанатів тут же написали, що суперечка, хто найкращий футболіст сучасності надовго закрита: Мессі крутіший за Кріштіану Роналду. Щодо футболу, давайте залишимо кожну сторону при своїй думці. Але в одному таки Ліонель несподівано обійшов Кріштіану. Як кажуть, обіграв на його полі.

Справа в тому, що Кріштіану Роналду — найпопулярніша людина в Instagram на всій планеті. Перед стартом ЧС-2022 він набрав 500 млн підписниківв. За мундіаль плюсанув ще 18 млн. У соцмережах він безумовний король.

Фотографія, де Роналду та Мессі грають у шахи на сторінці португальця зібрала 42 млн лайків! Це був рекорд Instagram серед спортсменів.

Здавалося, це досягнення ще не скоро буде побито. Але фото Мессі з Кубком світу за добу подолало рубіж 50 млн! Що ще у світі спорту має статися, щоби було більше лайків?

Раніше ми писали, що Ліонелю Мессі не вистачає ще одного трофею у кар’єрі. Але є шанс, що він його здобуде цього сезону.