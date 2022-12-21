Здесь ты никто, только номер: друг Кличко рассказал о тюрьме

Борис Беккер отбывал срок в Великобритании

Один из лучших теннисистов в истории немец Борис Беккер признался, что переосмыслил свою жизнь после отбывания тюремного срока в Великобритании. Спортсмена депортировали в Германию, так как его кандидатура была одобрена в рамках программы, направленной на снижение нагрузки на британские тюрьмы.

"В тюрьме ты никто, просто число. Моим было A2923EV. Меня никто не называл Борисом. Им наплевать, кто ты такой.

Я усвоил тяжелый урок. Очень болезненный. Но все это научило меня чему-то важному и хорошему. Некоторые вещи случаются по уважительной причине. Я думаю, что заново открыл в себе человека, которым когда-то был", — приводит слова Беккера "Чемпионат".

Напомним, что Беккера обвинили в том, что он скрыл 3 млн евро в активах и кредитах, чтобы избежать выплаты по долгам. Весной 2022 года британский суд приговорил бывшего теннисиста к двум годам и шести месяцам тюремного заключения.

В этой тюрьме сидит Беккер

Кто такой Борис Беккер?

Беккер был легендой тенниса в 1980-1990-е годы. Он выиграл шесть турниров "Большого шлема", занимал первое место в мировом рейтинге и заработал на корте 25 млн долларов.

А еще немцкий теннисист дружит с братьями Кличко. Виталий был приглашен на свадьбу Беккера в 2009 году.

Владимир Кличко и Борис Беккер

Виталий Кличко и Борис Беккер

А сам Беккер посещал поединки братьев Кличко и сидел вместе с их женами.

Беккер рядом с Хейден Панеттьери и Наталией Кличко

Ранее сообщалось, что Борис Беккер продал на аукционе фальшивую ракетку.