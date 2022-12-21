Тут ти ніхто, тільки номер: друг Кличка розповів про в’язницю

Борис Беккер відбував термін у Великій Британії

Один із найкращих тенісистів в історії німець Борис Беккер зізнався, що переосмислив своє життя після відбування тюремного терміну у Великій Британії. Спортсмена депортували до Німеччини, оскільки його кандидатуру схвалили в рамках програми, спрямованої на зниження навантаження на британські в’язниці.

"У в’язниці ти ніхто, просто число. Моїм було A2923EV. Мене ніхто не називав Борисом. Їм начхати, хто ти такий.

Я засвоїв важкий урок. Дуже болісний. Але все це навчило мене чогось важливого та доброго. Деякі речі трапляються з поважних причин. Я думаю, що заново відкрив у собі людину, якою колись був", — наводить слова Беккера "Чемпіонат".

Нагадаємо, що Беккера звинуватили в тому, що він приховав 3 млн євро в активах і кредитах, щоб уникнути виплати за боргами. Навесні 2022 року британський суд засудив колишнього тенісиста до двох років та шести місяців тюремного ув’язнення.

У цій в’язниці сидить Беккер

Хто такий Борис Беккер?

Беккер був легендою тенісу у 1980-1990-ті роки. Він виграв шість турнірів "Великого шолома", посідав перше місце у світовому рейтингу та заробив на корті 25 млн доларів.

А ще німецький тенісист дружить із братами Кличками. Віталія було запрошено на весілля Беккера у 2009 році.

Володимир Кличко та Борис Беккер

Віталій Кличко та Борис Беккер

А сам Беккер відвідував поєдинки братів Кличків і сидів разом із їхніми дружинами.

Беккер поряд з Хейденом Панеттьєрі та Наталією Кличкою

Раніше повідомлялося, що Борис Беккер продав на аукціоні фальшиву ракетку.