Довбик: Будем помогать ВСУ, пока Украина не очистится от всей гадости

Один из лучших украинских футболистов будет помогать ВСУ до победы над оккупантами

Форвард "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик, который эмоционально отреагировал на зверства россиян в Буче, рассказал, что украинские футболисты будут помогать ВСУ до победы над агрессором.

Соответствующий комментарий нападающего доступен на zbirna.com. Кроме того, Артем поведал, что за последний год он сильно изменился.

"Я изменился. Изменилась вся наша страна, и сегодня каждый из нас работает ради того, чтобы Украина была свободной и независимой. Конечно, все наши достижения в тылу — ничто по сравнению с тем, что делают ребята на фронте.

Но мы постоянно стремимся помогать нашим воинам. И будем это делать, пока украинская земля не очистится от всей гадости. Мы благодарим ВСУ за то, что они защищают нашу страну, позволяют нам свободно дышать и заниматься любимым делом", — сказал Довбик.

Добавим, Довбик был признан лучшим футболистом Украины в 2022 году по версии "Команды 1". Он побеждает в данной номинации второй год подряд.

Топ-10 лучших игроков года по версии футболистов и тренеров

Артем Довбик ("Днепр-1") – 393 балла Михаил Мудрик ("Шахтер") – 375 Александр Пихаленок ("Днепр-1") – 175 Виталий Буяльский ("Динамо") – 148 Виктор Цыганков ("Динамо") – 62 Андрей Цуриков ("Александрия") – 33 Игорь Кирюханцев ("Заря") – 33 Олег Данченко ("Заря") – 30 Георгий Судаков ("Шахтер") – 27 Николай Матвиенко ("Шахтер") – 20

Ранее сообщалось, что "Днепр-1" в центральном матче первого круга одолел "Шахтер".

Напомним, УЕФА может применить санкции к "Днепру-1" после жалобы на украинский клуб.