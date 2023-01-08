Украинский боксер заставил попотеть непобедимого американца в чемпионском бою (видео)

Большой бой с участием украинца состоялся в США

Пока в Украине главной повесткой в боксе остается скандал вокруг Василия Ломаченко (17-2, 11 КО), украинский боксер полусреднего веса (до 66,678 кг) Карен Чухаджян (21-2, 11 КО) сразился за временный пояс IBF в этом дивизионе против американца Джарона Энниса (30-0, 27 КО).

Украинский боксер не сумел удивить оппонента и закономерно проиграл, правда, непобедимый американец потратил много сил для триумфа, ведь впервые в карьере поединок с его участием продлился все отведенные 12 раундов. Судейский счет — 120-108 трижды. Отметим, полноценным поясом IBF в полусреднем весе владеет американец Эррол Спенс.

Полное видео боя Карен Чухаджян — Джарон Эннис

Бой Энниса и Чухаджяна состоялся в Вашингтоне (США) на Capital One Arena в рамках андеркарда шоу Джервонта Дэвис (28-0, 25 КО) — Эктор Луис Гарсия (16-1, 10 КО). Американский Танк одолел представителя Доминиканской Республики, одержав победу техническим нокаутом. Луис Гарсия попросту отказался выходить на ринг после 8 раунда. К слову, в этом весе проводит свои бои Василий Ломаченко.

Лучшие моменты боя Джервонта Дэвис — Эктор Луис Гарсия:

Напомним, Дэвис за несколько дней до боя с Гарсией был арестован в штате Флорида по обвинению в домашнем насилии. Позднее боксера выпустили.

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