Український боксер змусив попітніти непереможного американця у чемпіонському бою (відео)
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Великий бій за участю українця відбувся у США
Поки в Україні головною повісткою в боксі залишається скандал навколо Василя Ломаченка (17-2, 11 КО), український боксер напівсередньої ваги (до 66,678 кг) Карен Чухаджян (21-2, 11 КО) бився за тимчасовий пояс IBF у цьому дивізіоні проти американця Джарона Енніса (30-0, 27 КО).
Український боксер не зумів здивувати опонента і закономірно програв, щоправда, непереможний американець витратив багато сил для тріумфу, адже вперше у кар’єрі поєдинок за його участю тривав усі відведені 12 раундів. Суддівський рахунок — 120 — 108 тричі. Зазначимо, повноцінним поясом IBF у напівсередній вазі володіє американець Еррол Спенс.
Повне відео бою Карен Чухаджян — Джарон Енніс
Бій Енніса та Чухаджяна відбувся у Вашингтоні (США) на Capital One Arena у рамках андеркарда шоу Джервонта Девіс (28-0, 25 КО) – Ектор Луїс Гарсія (16-1, 10 КО). Американський Танк здолав представника Домініканської Республіки, здобувши перемогу технічним нокаутом. Луїс Гарсія просто відмовився виходити на ринг після 8 раунду. До речі, у цій вазі проводить свої бої Василь Ломаченко.
Найкращі моменти бою Джервонта Девіс — Ектор Луїс Гарсія:
Нагадаємо, Девіса за кілька днів до бою з Гарсією було заарештовано в штаті Флорида за звинуваченням у домашньому насильстві. Пізніше боксера випустили.
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