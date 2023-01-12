Украина — Канада: где и во сколько смотреть хоккейный матч

Украинская команда стартует на Универсиаде-2023

В американском Лэйк-Плесиде стартовала зимняя Универсиада. Десять дней полторы тысячи спортсменов будут разыгрывать медали в 12 видах спорта. Выступит на турнире и сборная Украины по хоккею. В первом матче группового этапа украинские хоккеисты встретятся с канадцами. Ранее молодежная сборная Канады выиграла чемпионат мира.

Когда матч Украина — Канада. Поединок состоится 12 января, начало в 20:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Украина — Канада. Прямая трансляция встречи на YouTube.com/FISUTV.

Кто в нашей группе. Канада, Швеция, Чехия, Япония, Латвия. В полуфинал выходят две лучшие команды группы.

Что такое Универсиада?

Универсиада (Universiade) — международные спортивные соревнования среди студентов, проводимые Международной федерацией университетского спорта (FISU).

Все участники соревнований должны удовлетворять следующим требованиям:

быть гражданином страны, которую они представляют;

быть не моложе 17 и не старше 28 лет на 1 января года проведения соревнований.

быть действующим студентом высшего учебного заведения либо окончить вуз не ранее 1 года до начала Универсиады.

Ранее мы писали, что на молодежном ЧМ произошла самая грандиозная драка в истории хоккея. Напомним, что в Канаде нашли мертвым 18-летнего российского хоккеиста.