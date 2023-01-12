Україна — Канада: де й у скільки дивитись хокейний матч

Українська команда стартує на Універсіаді-2023

В американському Лейк-Плесіді стартувала зимова Універсіада. Десять днів півтори тисячі спортсменів розігруватимуть медалі у 12 видах спорту. Виступить на турнірі і збірна України з хокею. У першому матчі групового етапу українські хокеїсти зустрінуться із канадцями. Раніше молодіжна збірна Канади виграла чемпіонат світу.

Коли матч Україна – Канада. Поєдинок відбудеться 12 січня, початок о 20:00 за київським часом.

Де дивитись матч Україна – Канада. Пряма трансляція зустрічі на YouTube.com/FISUTV.

Хто у нашій групі. Канада, Швеція, Чехія, Японія, Латвія. У півфінал виходять дві найкращі команди групи.

Що таке Універсіада?

Універсіада (Universiade) – міжнародні спортивні змагання серед студентів, що проводяться Міжнародною федерацією університетського спорту (FISU).

Усі учасники змагань повинні задовольняти такі вимоги:

бути громадянином країни, яку вони представляють;

бути не молодше 17 і не старше 28 років на 1 січня року проведення змагань.

бути чинним студентом вищого навчального закладу або закінчити вищий навчальний заклад не раніше 1 року до початку Універсіади.

Раніше ми писали, що на молодіжному ЧС сталася грандіозна бійка в історії хокею. Нагадаємо, що в Канаді знайшли мертвим 18-річного російського хокеїста.