"Негодяй дискредитировал россию": в рф истерят после неожиданного признания чемпиона

Россиянин рассказал о допинг-системе, что не понравилось многим на его родине

После признания бронзового призера чемпионата Европы-2014 по метанию молота Сергея Литвинова в употреблении допинга в рф начали "перемывать косточки" спортсмену.

Президент Федерации спортивной борьбы россии Михаил Мамиашвили назвал Сергея подлецом. Об этом сообщает Р-Спорт.

"Я хорошо знал его отца, мы были в одной команде. А сын оказался подлецом и дураком.

Что же сейчас произошло, его совесть замучила? А не мучила его совесть, когда этот убл*док, принимая запрещенные препараты, соперничал с людьми, которые добивались результатов своим трудом и потом? Вот тогда ему не было стыдно?

Он подлец, такую м*азь надо держать подальше от нашей страны, он и на вторую подлость способен. Единожды солгав…", — заявил Мамиашвили.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал Литвинова негодяем из-за того, что легкоатлет "дискредитировал россию".

"Негодяй – вот он кто, этот Сергей, потому что употреблял допинг, а дальше он может говорить все, что угодно.

Он, во-первых, обманывал своих соперников, а во-вторых, он дискредитировал нашу страну и наш спорт. И вот такие, как он, иди*ты – по-другому я не назову – они как раз и создали негативный фон в отношении россии. Что, дескать, россия – это допинг-страна, а это не так. Есть, вот, отдельные личности, такие иди*ты, из-за которых все и происходит", — сказал Васильев в комментарии для Р-Спорт.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что Сергей поступил безграмотно.

"А какой толк от этого признания сейчас? Сам себя очернил, получается. Безграмотный ход.

Он никому не нужен в легкой атлетике, смысл в чем был? На чью-то мельницу хочет добавить? Другого смысла не вижу.

Если бы он это сделал, когда был действующим спортсменом, это другой разговор. А так, видно, хочет понравиться западным, скорее всего. Безграмотный ход!" — цитирует Тихонова Р-Спорт.

Ранее стало известно, что российская синхронистка Мария Немчинова нарушила правила допинг-контроля, из-за чего получила многолетнюю дисквалификацию.

Напомним, в деле о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой произошел необычный поворот.