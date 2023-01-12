"Негідник дискредитував росію": в рф істерять після несподіваного зізнання чемпіона

Росіянин розповів про допінг-систему, що не сподобалося багатьом на його батьківщині

Після визнання бронзового призера чемпіонату Європи-2014 з метання молота Сергія Литвинова у вживанні допінгу у рф почали "перемивати кісточки" спортсмену.

Президент Федерації спортивної боротьби росії Михайло Маміашвілі назвав Сергія негідником. Про це повідомляє Р-Спорт.

"Я добре знав його батька, ми були в одній команді. А син виявився негідником і дурнем.

Що ж зараз сталося, його совість замучила? А чи не мучила його совість, коли цей ви**док, приймаючи заборонені препарати, змагався з людьми, які домагалися результатів своєю працею і потім? Отоді йому не було соромно?

Він негідник, таку пог*нь треба тримати подалі від нашої країни, він і на другу підлість здатний. Збрехав раз…", — заявив Маміашвілі.

Дворазовий олімпійський чемпіон з біатлону Дмитро Васильєв назвав Литвинова негідником через те, що легкоатлет "дискредитував росію".

"Негідник — ось він хто, цей Сергій, тому що вживав допінг, а далі він може говорити все, що завгодно.

Він, по-перше, обманював своїх суперників, а по-друге, він дискредитував нашу країну та наш спорт. І ось такі, як він, іді*ти – інакше я не назву – вони якраз і створили негативний фон щодо росії. Що, мовляв, росія – це допінг-країна, а це не так. Є, ось, окремі особи, такі іді*ти, через яких все і відбувається", — сказав Васильєв у коментарі для Р-Спорт.

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов вважає, що Сергій вчинив безграмотно.

"А який толк від цього визнання зараз? Сам себе очорнив, виходить. Безграмотний хід.

Він нікому не потрібний у легкій атлетиці, сенс у чому був? На чийсь млинок хоче додати? Іншого сенсу не бачу.

Якби він це зробив, коли був чинним спортсменом, то це інша розмова. А так, мабуть, хоче сподобатися західним, швидше за все. Безграмотний хід!" — цитує Тихонова Р-Спорт ".

Раніше стало відомо, що російська синхроністка Марія Немчинова порушила правила допінг-контролю, через що отримала багаторічну дискваліфікацію.

Нагадаємо, у справі про допінг російської фігуристки Каміли Валієвої стався незвичайний поворот.