В Англии вратарь забыл, что ему можно играть руками (видео)

Кипер попросту отклонился от летящего в его ворота мяча

Недавно в Италии футболист забил самый позорный гол в истории игры. Тем временем в английской "трясине" благодаря несуразным действиям голкипера состоялось необычное взятие ворот.

Английский нападающий "Чарльтона" Кори Блэкетт-Тейлор забил победный гол в ворота "Линкольн Сити" в матче Первой английской лиги (третий по силе дивизион в Англии, — Ред.). Видео взятия ворот доступно на официальной страничке лиги в Twitter.

На 42-й минуте встречи хозяевам удалась блестящая атака, наконечником которой выступил 25-летний Кори. Воспитанник "Астон Виллы" мощно пробил с метров 10, а вот вратарь гостей сплоховал. 21-летний Карл Рашворт почему-то вместо того, чтобы отбить мяч руками, уклонился от "снаряда". В сети пошутили, что киперу "Линкольна" нужно сменить футбол на доджбол (вышибалы).

Видео гола Кори Блэкетт-Тейлора в матче "Чарльтон" — "Линкольн Сити":

Видеообзор матча "Чарльтон" — "Линкольн Сити":

Напомним, на днях ФИФА представила 11 авторов голов, которые претендуют на премию Пушкаша (лучший гол года).

Ранее сообщалось, что украинский футболист Александр Зинченко оригинально отпраздновал гол в Англии.