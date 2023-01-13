В Англії воротар забув, що йому можна грати руками (відео)

Кіпер просто відхилився від м’яча, що летів у його ворота

Нещодавно в Італії футболіст забив найганебніший гол в історії гри. Тим часом в англійській "трясовині" завдяки безглуздим діям голкіпера відбулося незвичайне взяття воріт.

Англійський нападник "Чарльтона" Корі Блекетт-Тейлор забив переможний гол у ворота "Лінкольн Сіті" у матчі Першої англійської ліги (третій за силою дивізіон в Англії, — Ред.). Відео взяття воріт доступне на офіційній сторінці ліги у Twitter.

На 42-й хвилині зустрічі господарям вдалася блискуча атака, наконечником якої виступив 25-річний Корі. Вихованець "Астон Вілли" потужно пробив із метрів 10, а от воротар гостей зганьбився. 21-річний Карл Рашворт чомусь замість того, щоб відбити м’яч руками, ухилився від "снаряду". У мережі пожартували, що кіперу "Лінкольна" потрібно змінити футбол на доджбол (вибивали).

Відео голу Корі Блекетт-Тейлора у матчі "Чарльтон" — "Лінкольн Сіті":

Відеоогляд матчу "Чарльтон" — "Лінкольн Сіті":

Нагадаємо, днями ФІФА представила 11 авторів голів, які претендують на премію Пушкаша (найкращий гол року).

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