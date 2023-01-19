"Интер" разгромил "Милан" и забрал Суперкубок Италии (видео)

Для команды это седьмой трофей в истории

Саудовская Аравия потихоньку становится центром мирового футбола. Недавно там был сыгран матч за Суперкубок Испании между "Барселоной" и "Реалом". Теперь страна приняла не менее принципиальное дерби — между "Интером" и "Миланом".

Команды встретились за Суперкубок Италии: "Милан" — как чемпион, "Интер" — как обладатель Кубка страны.

"Интер" одержал разгромную победу над "Миланом" — 3:0. Голы забивали: Димарко (10), Джеко (21), Лаутаро Мартинес (77).

Обзор матча "Милан" — "Интер":

Суперкубок Италии разыгрывается с 1988 года, самой титулованной командой является туринский "Ювентус", на счету которого девять побед. "Интер" выиграл седьмой Суперкубок Италии и делит второе место по этому показателю с "Миланом".

Ранее мы писали, итальянский клуб назначил тренера, которого выгнал за два дня до этого.

Напомним, что полузащитник итальянского "Интера" Генрих Мхитарян попал в громкий скандал. Футболист нарисовал карту Армении, которая многим не понравилась. Также мы объяснили, почему трансфер Михаила Мудрика из "Шахтера" в "Челси" сломал трансферный рынок в Европе.