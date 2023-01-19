"Інтер" розгромив "Мілан" та забрав Суперкубок Італії (відео)

Для команди це сьомий трофей в історії

Саудівська Аравія потихеньку стає центром світового футболу. Нещодавно там був зіграний матч за Суперкубок Іспанії між "Барселоною" та "Реалом". Тепер країна прийняла не менш принципове дербі між "Інтером" і "Міланом".

Команди зустрілися за Суперкубок Італії: "Мілан" — як чемпіон, "Інтер" — як володар Кубка країни.

"Інтер" здобув розгромну перемогу над "Міланом" — 3:0. Голи забивали: Дімарко (10), Джеко (21), Лаутаро Мартінес (77).

Огляд матчу "Мілан" — "Інтер":

Суперкубок Італії розігрується з 1988 року, найтитулованішою командою є туринський "Ювентус", на рахунку якого дев’ять перемог. "Інтер" виграв сьомий Суперкубок Італії та ділить друге місце за цим показником із "Міланом".

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