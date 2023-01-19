"Вам лгут. Русские не убивают невинных": футболист показал адскую переписку с тетей

Алексей Дитятьев имеет зазомбированных родственников в россии

Полузащитник ФК "Львов" Алексей Дитятьев вернулся из Казахстана и рассказал, как там относятся к россиянам, которые сбежали от мобилизации. По словам футболиста, в Казахстане бьют русских за Крым.

Кроме того, в интервью "Украинскому футболу" Дитятьев обнародовал переписку со своей родственницей из россии.

Тетя Люба сначала пыталась доказать Алексею, что русские и украинцы один народ. На что футболист ответил: "После того, что сделала россия в моей стране, сколько убила невинных людей, я могу сказать только одно: Я ненавижу все, что связано с этой страной. Не братья они нам".

"Вам лгут, дорогой. Русские вам помогают. И если ты знаешь историю, то все ты поймешь. Русские не убивают невинных. Все против русских, а россия всегда всем помогала. А теперь все за Америку. Вот они и убивают невинных", — стояла на своем родственница Дитятьева.

"У меня нет уважения к нации убийц. Прийти в чужую страну и уничтожать людей, этого вам не простят. И такие, как вы (поддерживающие это зверство) ответите за содеянное", — завершил диалог Дитятьев.

Ранее мы писали, что в Эстонии пристыдили футболистов сборной за фото с россиянином. Также сообщалось, что российский футбол остается в Европе как минимум до марта 2023 года. В рф хотели перейти в Азиатскую конфедерацию футбола, чтобы принять участие в ЧМ-2026, однако данный переход никак не поможет россии.