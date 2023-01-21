Террорист проходит лечение в Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко, которому в будущем предстоит отвечать за преступления на трибунале, вновь встал на коньки, а также покатал боевика так называемой "ДНР" на инвалидной коляске на льду минской "Олимпик-Арены".

Об этом сообщает telegram-канал "Пул №3". К слову, диктатор также сыграл в хоккей, его команда вновь победила.

По информации официального сайта главы государства РБ. хоккейная команда лукашенко одержала третью победу в матчах XVI Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. 21 января в Минске команда диктатора обыграла хоккеистов Могилевской области со счетом 7:2 (3:0, 2:0, 2:2).

Затем самопровозглашенный президент совершил "круг почета" с так называемым "офицером" из Донецка Павлом, который в апреле подорвался на мине. Боевик проходит лечение в Минской областной клинической больнице.

Напомним, Беларусь и рф не допустили на ЧМ-2024 по хоккею.

Ранее сообщалось, что на фронте был ликвидирован российский хоккеист, которого мобилизировали на войну против Украины.