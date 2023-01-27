На трибунах только женщины и дети, цена билета - 1 кг крупы: в Бразилии сыграли уникальный матч (видео)

Девушки не подвели и славно поддержали команду

В Бразилии, где умеют красиво играть в футбол, произошел весьма неординарный случай.

Из-за массовых драк болельщиков "Атлетико Паранаэнсе" футбольная федерация запретила всем мужчинам вход на ближайшие команды. На игру чемпионата Паранаэнсе против "Фос-ду-Игуасу" пускали только девушек и детей, передает пресс-служба бразильского клуба в Twitter.

Из-за этого на стадионе образовалась невероятная атмосфера. Примечательно, что входной билет на стадион стоил 1 кг нескоропортящихся продуктов, которые пошли на благотворительность. В итоге "Атлетико Паранаэнсе" порадовал фанаток, победив гостей со счетом 3:1.

Вашему вниманию яркие кадры с трибун этого поединка.

Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" пробился в полуфинал Кубка Испании. В 1/4 финала Сливочные разобрались с "Атлетико" Мадрид (3:1 по итогам дополнительного времени). К слову в этом поединке был забит невероятный гол в исполнении бразильца Родриго.

Напомним, атакующий полузащитник ФК "Вестерн Юнайтед" Алессандро Дьяманти забил феноменальный гол в чемпионате Австралии спустя 5 минут после того, как он вышел на замену.