На трибунах лише жінки та діти, ціна квитка – 1 кг крупи: у Бразилії зіграли унікальний матч (відео)

Дівчата не підвели та славно підтримали команду

У Бразилії, де вміють гарно грати у футбол, стався дуже неординарний випадок.

Через масові бійки вболівальників "Атлетико Паранаенсе" футбольна федерація заборонила всім чоловікам вхід на найближчі команди. На гру чемпіонату Паранаенсе проти "Фос-ду-Ігуасу" пускали лише жінок та дітей, передає пресслужба бразильського клубу у Twitter.

Через це на стадіоні утворилася неймовірна атмосфера. Примітно, що вхідний квиток на стадіон коштував 1 кг продуктів, що швидко не псуються, які пішли на благодійність. У підсумку "Атлетіко Паранаенсе" порадував фанаток, перемігши гостей із рахунком 3:1.

До вашої уваги яскраві кадри з трибун цього поєдинку.

Раніше повідомлялося, що мадридський "Реал" пробився до півфіналу Кубка Іспанії. У 1/4 фіналу Вершкові розібралися з "Атлетіко" Мадрид (3:1 за підсумками додаткового часу). До речі, в цьому поєдинку був забитий неймовірний гол у виконанні бразильця Родріго.

Нагадаємо, що атакувальний півзахисник ФК "Вестерн Юнайтед" Алессандро Діаманті забив феноменальний гол у чемпіонаті Австралії через 5 хвилин після того, як він вийшов на заміну.