Селезнев забил лучший гол в карьере а затем поблагодарил ВСУ (видео)

Форвард поразил техникой в благотворительной игре

Скандальный украинский футболист Евгений Селезнев, который перешел на украинский язык после полномасштабного вторжения рф, забил красивый гол в благотворительном мульти-турнире "Верим в ВСУ".

Соответствующим моментом из мини-футбольной встречи футболист поделился на своей странице в Instagram. Кроме того, бывший нападающий сборной Украины добавил к посту командное фото. Евгений также поблагодарил ВСУ за то, что может сейчас играть в футбол.

"Верим в ВСУ! Спасибо за хорошее мероприятие. Слава Украине!" — написал Селезнев.

37-летний Евгений, который мечтает побить рекорд по количеству голов в чемпионате Украины (ему не хватает 7 голов до рекордсмена Максима Шацких, — Ред.), показал бразильскую технику. В одном из эпизодов форвард красивым финтом прошел соперника, прокинув тому мяч между ног.

Кроме того, он забил феноменальный гол в касание.

Видео гола Селезнева на благотворительном турнире (смотреть с 5:35:48)

Масштабный ивент, который организовал ФК "Рух" и БО "Рух у Майбутнє", объединил более 60 украинских знаменитостей из мира шоу-бизнеса, юмористов, блогеров, киберспортсменов и известных футболистов. Целью проведения турнира был сбор средств на ударные дроны и генераторы для 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Ранее Андрей Бедняков высмеял внешний вид Евгения. Напомним, Селезнев объяснил, почему показал средний палец фанатам "Ворсклы".