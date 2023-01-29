Селезньов забив найкращий гол у кар’єрі, а потім подякував ЗСУ (відео)

Форвард вразив технікою у благодійній грі

Скандальний український футболіст Євген Селезньов, який перейшов на українську мову після повномасштабного вторгнення рф, забив красивий гол у благодійному мульти-турнірі "Віримо у ЗСУ".

Відповідним моментом із мініфутбольної зустрічі футболіст поділився на своїй сторінці в Instagram. Крім того, колишній нападник збірної України додав до посту командне фото. Євгеній також подякував ЗСУ за те, що може зараз грати у футбол.

"Віримо у ЗСУ! Дякую за хороший захід. Слава Україні!" — написав Селезньов.

37-річний Євген, який мріє побити рекорд за кількістю голів у чемпіонаті України (йому не вистачає 7 голів до рекордсмена Максима Шацьких — Ред.), показав бразильську техніку. В одному з епізодів форвард красивим фінтом пройшов суперника, прокинувши м’яч тому між ніг.

Крім того, він забив феноменальний гол у дотик.

Відео голу Селезньова на благодійному турнірі (дивитися з 5:35:48)

Масштабний івент, який організував ФК "Рух" та БО "Рух у Майбутнє", об’єднав понад 60 українських знаменитостей зі світу шоубізнесу, гумористів, блогерів, кіберспортсменів та відомих футболістів. Метою проведення турніру був збір коштів на ударні дрони та генератори для 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Раніше Андрій Бедняков висміяв зовнішній вигляд Євгена. Нагадаємо, Селезньов пояснив, чому показав середній палець фанатам "Ворскли".